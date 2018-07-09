موجز أخبار الساعة 1 .. حفر البئر الثانى لإينى بالصحراء الغربية بطاقة 5 آلاف برميل

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أعلنت شركة إينى الإيطالية عن نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.





أكدت النيابة العامة أنها مازالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس، والذي وقع في مايو 2016، وأنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها.





أشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، ببرنامج الحكومة وما تضمنه من رؤى ومقترحات وخطوات تلتقى وترتقى بطموحات وآمال المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادى، مع التوقع بتحسن فى الأحوال المعيشية والحياة اليومية للمواطن، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة .





أكدت النيابة العامة، أنها لا تزال تباشر التحقيق فى حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شار ديجول 2016، مضيفة أن الثابت من تقرير الطب الشرعى يؤكد العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا.





قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن وزارة الداخلية تسعى لمد يد العون للبسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة، حتى لا نتركهم فريسة لجشع التجار.





أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" منذ قليل، أنه تم القبض علي رئيس مصلحة الجمارك "جمال عبد العظيم" بمعرفة الأجهزة الأمنية داخل مقر المصلحة عقب استلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن بضائع مستوردة من الخارج.





أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم.





فى أعقاب المقاطعة العربية لقطر على خلفية سلوكها الداعم للإرهاب، لجأت الدوحة إلى اعتماد خطة لتجميل وجهها أمام العالم، نتعرف على تفاصيل تلك الخطة التى كشفتها رويترز من خلال الأسطر التالية:





أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين تعيين دومينيك راب المشكك بالاتحاد الاوروبى، وزيرا لبريكست فى الحكومة البريطانية بعد تقديم ديفيد ديفيس استقالته الأحد بسبب خلافات مع توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماى.





أعلنت شركة إينى الإيطالية عن نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.