video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 20 من إرهابيى داعش فى غارة للتحالف الدولى بالعراق

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:04 م
مقتل 20 من إرهابيى داعش فى غارة للتحالف الدولى بالعراق القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن متحدث باسم الجيش العراقى، اليوم الاثنين، مقتل 20 إرهابيا من تنظيم (داعش) فى غارة للتحالف الدولى خارج مدينة الموصل.

وقال العميد يحيى رسول ، فى بيان أورده راديو (سوا) الإخبارى، إن غارة جوية للتحالف الدولى قتلت 20 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابى خارج مدينة الموصل شمال البلاد، مضيفا أن القتلى كانوا يختبئون فى نفق فى منطقة (بادوش) شمال غرب الموصل من دون أى يحدد وقت وقوع الغارة.

جدير بالذكر أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية طُرد تنظيم (داعش) الإرهابى بالتدريج من كل المناطق التى كان قد احتلها فى سوريا والعراق، لكن التنظيم مازال مسيطرا فى الصحراء السورية والمناطق النائية على الحدود بين سوريا والعراق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء العراق يوجه بمضاعفة الجهود لملاحقة خلايا الإرهاب فى ديالى

العراق يواصل عملية الفرز اليدوى الجزئى لأصوات الانتخابات التشريعية

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

التحالف الدولي




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة