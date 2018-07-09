مقتل 20 من إرهابيى داعش فى غارة للتحالف الدولى بالعراق

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أعلن متحدث باسم الجيش العراقى، اليوم الاثنين، مقتل 20 إرهابيا من تنظيم (داعش) فى غارة للتحالف الدولى خارج مدينة الموصل.

وقال العميد يحيى رسول ، فى بيان أورده راديو (سوا) الإخبارى، إن غارة جوية للتحالف الدولى قتلت 20 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابى خارج مدينة الموصل شمال البلاد، مضيفا أن القتلى كانوا يختبئون فى نفق فى منطقة (بادوش) شمال غرب الموصل من دون أى يحدد وقت وقوع الغارة.

جدير بالذكر أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية طُرد تنظيم (داعش) الإرهابى بالتدريج من كل المناطق التى كان قد احتلها فى سوريا والعراق، لكن التنظيم مازال مسيطرا فى الصحراء السورية والمناطق النائية على الحدود بين سوريا والعراق.