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مصرع 3 أشخاص خلال اشتباكات بالأسلحة النارية فى النخيلة

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:12 ص
مصرع 3 أشخاص خلال اشتباكات بالأسلحة النارية فى النخيلة مشاجرة - ارشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بينما أصيب رابع فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة بقرية النخيلة بمركز ومدينة أبوتيج، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وفرضت كردونا أمنيا للسيطرة على الوضع وإيقاف إطلاق النار.

 

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية النخيلة بنشوب مشاجرة مسلحة واشتباكات عنيفة بين أفراد عائلة "دق" ووقوع قتلى ومصابين.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين مقتل شخصين من نفس العائلة وآخر تصادف مروره بالشارع بجوار الحادث وإصابة رابع؛ وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الواقعة وسيطرت على الوضع وتم إيقاف إطلاق النار ونقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

 


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