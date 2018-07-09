مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طفل بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة به، وفرت هاربة أثناء لهوه أمام منزله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى الشهداء المركزى، باستقبالها الطفل "م ا. ق" عام ونصف، ومقيم قرية ميت أبو الكوم دائرة المركز، جثة هامدة متأثراً بإصابته بكدمات بالوجه والرأس، ونزيف بالأنف، واشتباه كسر بعظام الجمجمة ادعاء حادث تصادم.

بالانتقال والفحص، وسؤال والده 30 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجله باللهو أمام المنزل، صدمته سيارة "فرت هاربة" وأحدثت إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9816 جنح مركز تلا لسنة 2018.