مستشار كلية القادة والأركان: أول شهيد فى حرب أكتوبر كان مسيحياً

ماجد تمراز

قال اللواء محمد عبد الله الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، أن أول شهيد فى حرب أكتوبر المجيدة كان مسيحياً، ضحى بنفسه من أجل أن يحيا كل زملائه ويحيا وطنه، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية ضربت المثل البطولة والترابط بين كل أنسجة المجتمع.

وأضاف "الشهاوى" خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، أن الوحدة العربية كانت فى قمتها وقت حرب أكتوبر، فقد اشترت مصر المضخات التى دمرت بها الساتر الترابى "بارليف"، دفع ثمنها العقيد معمر القذافى، وتم شرائها بواسطة وزارة الزراعة لتمويه العدو وإلهائه.

وأوضح، أنه لابد على كل شاب ألا يتلفت لأى شائعة يتم إطلاقها، فمصر الآن فى حالة حرب طاحنة فى سيناء وعلى جميع المستويات، ولابد من مساندتها.

وتستمر فعاليات مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" لمدة 5 أيام على أن ينتهى الخميس المقبل، ويضم المؤتمر سلسلة من الفعاليات أبرزها تنظيم رحلات إلى أهم المعالم التاريخية بالقاهرة، وتنظيم الندوات والاجتماعات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات محافظة القاهرة للاحتفال بعيدها القومى ومرور 1049 عام على تأسيسها.