video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الداخلية السابق: تنظيم الحريات لا ينتقص منها

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:46 م
مساعد وزير الداخلية السابق: تنظيم الحريات لا ينتقص منها فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الذى تنظمه محافظة القاهرة
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق
قال اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا، إن التحدى الحقيقى يكمن فى تحقيق الحريات مع الحفاظ على الأمن القومى.
 
 
وأضاف منصور، خلال أولى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الذى تنظمه محافظة القاهرة، فى جلسة بعنوان الأمن القومى وقوة الدولة الشاملة، أن حقوق الإنسان منحة من الله، وليست اختراعا من جانب أمريكا، مشيرًا إلى أن عصر المدينة الفاضلة انتهى ويعيش العالم فى المرحلة الحالية صراعات وحروب ونزاعات.
 
 
 
وتابع مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا: "اللعب على أوتار حقوق الإنسان يهدم دولا دون أى تكلفة من جانب الدول التى تسعى لذلك"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالحرية المطلقة، وتنظيم الحرية ليس معناه انتقاص هذه الحرية أو تقييدها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق المهدى: مصر استثمرت فى أبنائها طوال سنوات وحان وقت رد الجميل

اللواء ناجى شهود: احذروا حروب الجيل الرابع.. "بيحطوا لنا السم فى العسل"

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

وزاره الداخليه




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة