مساعد وزير الداخلية السابق: تنظيم الحريات لا ينتقص منها

قال اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا، إن التحدى الحقيقى يكمن فى تحقيق الحريات مع الحفاظ على الأمن القومى.

وأضاف منصور، خلال أولى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الذى تنظمه محافظة القاهرة، فى جلسة بعنوان الأمن القومى وقوة الدولة الشاملة، أن حقوق الإنسان منحة من الله، وليست اختراعا من جانب أمريكا، مشيرًا إلى أن عصر المدينة الفاضلة انتهى ويعيش العالم فى المرحلة الحالية صراعات وحروب ونزاعات.

وتابع مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا: "اللعب على أوتار حقوق الإنسان يهدم دولا دون أى تكلفة من جانب الدول التى تسعى لذلك"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالحرية المطلقة، وتنظيم الحرية ليس معناه انتقاص هذه الحرية أو تقييدها.