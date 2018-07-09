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مسئول روسى: ليس لدينا أى خطط للخروج من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:56 م
مسئول روسى: ليس لدينا أى خطط للخروج من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - أرشيفية
أ ش أ
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أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، أن بلاده ليس لديها أى خطط للخروج من المنظمة، على الرغم من توسيع صلاحيات المنظمة.

وقال شولجين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "دعونا لا نسبق الأحداث، سنحلل الآن نتائج مؤتمر الدول الأعضاء فى المنظمة ونرى كيف ستتطور الأحداث، وما هى الاقتراحات التى ستقدم بخصوص هذا الأمر"، وذلك فى تعليق منه على احتمالية خروج روسيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن قرار روسيا سيكون قابلا للتحقق ومتوازنا ويأخذ فى الاعتبار المصالح القومية الروسية، لافتا إلى أن موسكو ستفعل كل ما فى وسعها لتسمح لمنظمة ناجحة بالعودة مرة أخرى إلى العمل بشكل كامل على أساس توافق الآراء والاحترام المتبادل بين الأطراف لمصالح بعضها البعض.

يذكر أنه فى 27 يونيو الماضى تم توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى ظل مسودة اقتراح بريطانية تسمح للمنظمة بتحميل مسؤولية هجمات الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، إلا أن موسكو قالت "إنها لن تعترف بشرعية القرار"، وتوجد خلافات بين روسيا والمنظمة بشأن قضية الهجمات الكيميائية فى سوريا، إذ تتهم المنظمة قوات الجيش السورى بشن عدد من الهجمات الكيميائية فى سوريا، فى الوقت الذى تؤكد فيه روسيا أن هذه الاتهامات لا أساس لها.


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