محكمة إسرائيلية تقرر تاجيل محاكمة سارة نتانياهو حتى أكتوبر المقبل

أ ف ب

ذكرت إدارة المحاكم، التابعة لوزارة العدل الاسرائيلية، اليوم الاثنين، أن محاكمة سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" تأجلت لمدة ثلاثة اشهر.

وقال بيان لإدارة المحاكم "إن محاكمة سارة نتنياهو التى كان من المقرر أن تبدأ فى محكمة الصلح فى القدس فى منطقة المسكوبية بتاريخ 19 يوليو تأجلت حتى السابع من أكتوبر فى نفس المحكمة".

ووفقا للبيان ، وافق رئيس محكمة الصلح القاضى افيتال حن على التأخير "بناء على طلب مكتب المدعى العام وممثل المتهمة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت إلى ساره نتانياهو(59 عاما) فى 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة فى مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وجاءت لائحة الاتهام بحق سارة نتانياهو بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان فى قضية طلب مئات وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 الف شاقل أى نحو (97 ) ألف دولار في مقرى إقامة الزوجين الرسمى والخاص"ما بين 2010 و2013.