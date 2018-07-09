video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محامى ضابط المقطم يطالب باستدعاء اللجنة الثلاثية فى مقتل عفروتو لمناقشتها

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:41 م
محامى ضابط المقطم يطالب باستدعاء اللجنة الثلاثية فى مقتل عفروتو لمناقشتها عفروتو - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

طالب طارق جميل سعيد، محامى ضابط قسم المقطم المتهم بقتل عفروتو من هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، باستدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة الطب الشرعى، لمناقشتها فى التقرير الصادر عنها فى واقعة مقتل محمد عبد الحكيم الشهير ب "عفروتو".

 

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

 

وكشفت التحقيقات، عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائى مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

أرجع تقرير الطب الشرعى وفاة المجنى عليه إلى أنه يعانى من انسكاب دموى رأسى الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطى الأمامى وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية فى الفص السفلى للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموى إصابى بتجويف البطن.

 

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتى ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجنى عليه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول معاون مباحث المقطم لاستكمال محاكمته فى قتل "عفروتو"

تأجيل محاكمة معاون قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل عفروتو لـ 9 يوليو

دفاع الضابط المتهم بقتل "عفروتو" يطلب تأجيل القضية لحضور محاميه الأصلى - صور

جنايات القاهرة تتسلم تقرير اللجنة الثلاثية بشأن تشريح جثة "عفروتو" - صور

اخبار الحوادث

اخبار حوادث اليوم

عفروتو

جنايات القاهرة

قسم المقطم




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة