محافظ الدقهلية يوقف مسئول حماية الأراضى بالسنبلاوين عن العمل ويحيله للنيابة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إيقاف مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالسنبلاوين، عن العمل وإحالته للنيابة العامة لتقاعسه عن الإبلاغ عن التعديات والمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال التعديات على الأراضى الزراعية بالمنطقة وعدم تعاونه مع الوحدة المحلية لمركز ومدينه السنبلاوين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ الدقهلية، لديوان مركز ومدينه السنبلاوين، استهدفت الاطمئنان على سير العمل داخل كافة الأقسام بالوحدة المحلية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المدينة وقرى المركز.

وكلف الشعراوى، منال عطية، رئيس مركز ومدينه السنبلاوين، بإعداد مقترح ودراسة متكاملة لإنشاء منطقه للصناعات الحرفية بمدينة السنبلاوين، لشهرة المركز بالصناعات الحرفية وتكون على إحدى قطع الأراضى، مشدداً على استمرار التفعيل لتنفيذ الإزالات للتعديات على أراضى الدولة واتخاذ الاجراءات الحازمة لعدم معاودة التعدى.

واطمئن المحافظ، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأنحاء مركز ومدينه السنبلاوين، موجهاً برفع كفاءة الشوارع والميادين والتشديد على تكثيف أعمال النظافة والمتابعة لخطوط سير وتعريفه التوك توك على مدار اليوم من خلال فرق عمل لفترتى النهار والليل عملا على راحة المواطنين.

والتقى خلال الجولة، بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم، وكلف رئيس المدينة بسرعة الاستجابة لها وتحقيقها.

وأكد الشعراوى، أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وفقا للأولويات وطبقا للإمكانات المتاحة.



















