محافظة الجيزة: تنفيذ 87 قرار إزالة لـ 53 عقار مخالف فى أوسيم وكرداسة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة للأسبوع الثالث على التوالى لإزالة 53 عقار مخالف تم بناءها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فى تصريحات له، إن العقارات التى تمت إزالتها غير مأهولة بالسكان وصادر بشأنها 87 قرار إزالة على مدار عدة سنوات وتقع بنطاق مركز ومدينة أوسيم وكرداسة.

وأضاف المحافظ، أن العقارات تم بنائها بدون ترخيص ودون إتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء إضافة إلى أنها تم بناؤها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى وعلى أرض زراعية.

وأشار الدالى، إلى أنه تم التعامل مع العقارات المخالفه بطريقة مهنية وهندسية فى إزالتها نظراً لملاصقتها لعقارات قديمة مأهوله بالسكان مؤكداً انه تم تنفيذ 57 قرار ازاله كلية و 30 قرار إزالة جزئية.

وتابع، أنه سيتم محاسبة اى مسئول يثبت تراخيه فى مواجهة مخالفات البناء حتى استفحالها.

واستطرد المحافظ، أنه بالرغم من أن الدولة غلظت العقوبات لمواجهة أشكال التعديات والبناء على الأراض الزراعية إلا أن هناك بعض المواطنين يصرون على مخالفه القانون والتعدى على الأراضى الزراعية.

وناشد المحافظ، مواطنى الجيزة بالإستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصاً على أموالهم.



تنفيذ 87 قرار ل 53 عقار مخالف بأوسيم وكرداسة (1)



تنفيذ 87 قرار ل 53 عقار مخالف بأوسيم وكرداسة (2)



تنفيذ 87 قرار ل 53 عقار مخالف بأوسيم وكرداسة (3)



تنفيذ 87 قرار ل 53 عقار مخالف بأوسيم وكرداسة (4)