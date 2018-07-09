مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ينظم حفلا لتخريج 8 رواد أعمال

كتب إسلام السعيد

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة - ممثلا فى كل من مركز تكنولوجيا التصميمات والموضة، ومركز تكنولوجيا الحلي، ومركز تكنولوجيا صناعة الجلود الحفل الختامى لمشروع البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية المتخصصة والذى ينفذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بدعم من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائى ( (GIZ.

وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن مشروع البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية المتخصصة يستهدف تقديم مصممين جدد إلى السوق المصرى من الكوادر الفنية الموهوبة فى مجالات الموضة وصناعة الحلى وصناعة الجلود، ومساعدتهم على تصميم علامات تجارية خاصة بهم بما يسهم فى الترويج للمنتجات المصرية المتميزة محليا وعالميا، إلى جانب رفع سلاسل القيمة لصناعة الحرف الإبداعية، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لضمان تمكين الشباب وذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال





وأوضحت أن تنفيذ البرنامج يأتى فى إطار التعاون بين كل من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بهدف تنفيذ برامج دعم رواد الأعمال ومساعدتهم لتحويل افكارهم الابداعية إلى مشروعات صناعية مبتكرة وناجحة ، لافتة إلى أن الحاضنة تستهدف أصحاب الابتكارات والمشاريع الناشئة فى مجالات الملابس الجاهزة، والمصنوعات الجلدية، والحلى.

وأضافت الحضرى أن المشروع قد قام بدعم 8 من رواد الأعمال خلال فترة المشروع حيث تم تقديم الدعم الفنى اللازم والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة المشاركين على المستوى التقنى والفنى والمالى والإدارى فى مجالات الموضة والحلى والجلود من خلال مدربى المراكز التكنولوجية القائمين على هذا المشروع ووكالة التعاون الإنمائى GIZ وإحدى شركات الاستشارات المتخصصة فى إدارة الأعمال وذلك لمساعدة رواد الأعمال على بدء شركاتهم الخاصة وإنشاء علامة تجارية خاصة لكل منهم.

ومن جانبها، أكدت عايدة زايد مديرة مركز التصميمات والموضة أهمية الإبتكار فى الحفاظ على القدرات التنافسية للشركات الناشئة فى مجالات التصميمات والموضة وصناعات الحلى والجلود والتى تحتاج للمتابعة الدائمة لاتجاهات ومتغيرات السوق وأذواق المستهلكين من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، لافتة إلى أهمية الدور الذى تلعبه الحاضنات التكنولوجية فى هذا الإطار من خلال مساعدة شباب المصممين ورواد الاعمال على ايجاد علامة تجارية خاصة بهم وإنشاء شركاتهم الخاصة وتطوير تصميماتهم فى شكل منتجات فعلية قادرة على المنافسة بإحترافية وتنافسية بالسوق المحلى والعالمى