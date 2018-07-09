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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:57 ص
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مباحث الجمالية تتحرى حول النشاط الإجرامى لسمكرى فى التنقيب عن الآثار

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:00 ص
مباحث الجمالية تتحرى حول النشاط الإجرامى لسمكرى فى التنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لسمكرى فى التنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية. وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "سعيد م س" 40 سنة، سمكرى، أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة ملكه بالمنطقة.

باستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 2×1 متر بعمق 2 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور مياه، مقطف، سلم خشبى، 3 جردل، حبل، كشاف اناره.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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