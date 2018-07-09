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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:56 ص
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كيف أنقذت الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطى الأجنبى لمصر؟

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:00 ص
كيف أنقذت الإصلاحات الاقتصادية الاحتياطى الأجنبى لمصر؟ طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب : مصطفى عبد التواب
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تعرضت مصر خلال عام 2016 إلى حرب من السوق السوداء أدت إلى استنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبى، وهو ما تجلى فى يوليو 2016 حيث انخفض الاحتياطى الاجنبى لمصر إلى 15.54 مليار دولار.

و فى نوفمبر 2016 قررت الحكومة المصرية اتباع برنامج للإصلاح الاقتصادى بدأ بتحرير سعر الصرف لمواجهة السوق السوداء، وهو الأمر الذى انعكس على الاحتياطى الأجنبى تدرجيًا حتى وصل رصيد مصر من النقد الأجنبى إلى مستوى تاريخى مسجلًا 42.6 مليار دولار.

وخلال الشهر الماضى مع نهاية فترة السيسى الأولى سجل الاحتياطى المصرى 44.258 مليار دولار، فيما اعلنت الحكومة فى برنامجها أمام مجلس النواب مساعيها لرفع الاحتياطى إلى 50 مليار دولار خلال الخطة متوسطة المدى والتى بدأ العام الأول منها فى يوليو الجارى وتنتهى فى يونيو 2022.

 


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