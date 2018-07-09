"كونستراكشن بيزنس" تختار أبو هشيمة فى المرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تأثيرا

كتبت ــ رباب فتحى

اختارت مجلة "كونستركشن بيزنس نيوز" رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة ضمن أكثر 60 شخصية تأثيرا فى الشرق الأوسط فى مجال البناء والتطوير العقارى.

وقالت إنه تم تكريم أبو هشيمة فى وقت سابق من هذا العام لقيادته المتفردة وتميزه فى مجاله، حيث تم إدراج شركة حديد المصريين ضمن أفضل 50 شركة عاملة فى السوق المصرية لعام 2017.



وأضافت المجلة فى تقرير مطول عن أبو هشيمة الذى احتل المرتبة الرابعة فى القائمة، أن شركته "حديد المصريين" تأسست عام 2010، ونجحت فى اختراق صناعة الصلب فى مصر، إذ تقول إنها تتبنى فلسفة إنتاج منتجات آمنة وعالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية باستخدام أحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة مع التركيز على الحفاظ على الموارد على المدى الطويل.

وأوضحت المجلة أن الشركة القابضة تضم 3 شركات كبرى أخرى، هى شركة الاستثمار الصناعي (IIC) لإدارة مصانع الصلب، وشركة بورسعيد الوطنية للفولاذ (NPSS)، والصلب المصرى لتجارة مواد البناء، موضحة أنها تعمل من خلال 4 مصانع رئيسية.

وأشارت المجلة فى تقريرها إلى أنه "لتلبية زيادة الطلب المحلى والدولى، تواصل المجموعة التركيز على سياسة التصدير من خلال زيادة إنتاجيتها لتغطية الاحتياجات المحلية والدولية.



عدد المجلة عن أكثر 60 شخصية تأثيرا

وأكدت المجلة أن مشروعات التوسع في حديد المصريين تهدف لتعزيز تواجد المجموعة في سوق إنتاج الحديد وتقديم منتجات على مستوى عالمى، لافتة إلى أن مجموعة حديد المصريين تعاقدت مع مجموعة شركات دانيللي الايطالية بتكنولوجيا تتيح لمصانع الدرفلة تقليل الفواقد في الطاقة عن طريق استغلال الطاقة الحرارية الموجودة في الغازات الناتجة من الأفران لتقوم بتسخين الخردة قبل شحنها إلى فرن القوس الكهربي، وأيضاً عن طريق ربط مصانع الصب المستمر مع خطوط الدرفلة دون أستخدام أفران إعادة تسخين البيليت.

ومن خلال سنوات من الخبرة والتركيز لجلب قيمة للعملاء، تفتخر مجموعة حديد المصريين بكونها ملتزمة بتعزيز وجودها في السوق المحلية من خلال التطوير المنتظم لعملياتها بتوجيه من فريق إدارة مؤهل للمساعدة في تعزيز الفرص للأجيال القادمة فى المنطقة.

وتابعت فى تقريرها : "تحت قيادة رئيسها التنفيذى، أحمد أبو هشيمة، تمكنت شركة حديد المصريين من الاستحواذ على 20 ٪ من سوق الصلب في مصر في غضون 8 سنوات فقط."