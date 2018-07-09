كتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابية تتبنى الهجوم على قوات الحرس الوطنى التونسى

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت عناصر ما يسمى بـ"كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى مسئوليتها، عن الهجمات الإرهابية التى استهدفت عناصر الحرس الوطنى التونسى بولاية جندوبة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص منهم بينهم ضباط أمس الأحد.

وقالت الجماعة الإرهابية فى بيان نشرته على الإنترنت، إن الهجوم بدء بتفجير عبوات ناسفة على الكمين الحرس الوطنى بمنطقة "عين سلطان" ثم وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص من القوات التونسية.

يذكر أن 9 من أفراد الحرس الوطنى التونسى، قتلوا بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة بشمال غرب تونس، إثر الهجوم نفذه إرهابيين فى كمين نصبته مجموعة مسلحة.