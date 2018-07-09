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فيديو.. ملخص أنشطة الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:42 م
فيديو.. ملخص أنشطة الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب -محمود جلال
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وجاءت كالتالى:

السبت 30 يونيو :

الرئيس يتوجه بكلمة إلى الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

الاثنين 2 يوليو :

الرئيس يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل فى مصر.

الرئيس يتابع تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق.

الأربعاء 4 يوليو :

الرئيس يستقبل وفداً وزارياً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من المدن الجديدة.

الرئيس يتابع خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتقديرات الأداء المالى لعام 2017-2018.

الخميس 5 يوليو :

الرئيس يستعرض جهود تحديث وتطوير القطاع الصحى ومشروع التأمين الصحى الشامل.

الجمعة 6 يوليو :

الرئيس يأمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى.

 

 


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