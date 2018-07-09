فيديو.. مساعد وزير الداخلية للتموين: مبادرة كلنا واحد تحمى البسطاء من جشع التجار

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن وزارة الداخلية تسعى لمد يد العون للبسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة، حتى لا نتركهم فريسة لجشع التجار.



اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين

وأضاف مدير شرطة التموين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك توجيهات صارمة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بالبسطاء، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

وأردف مساعد وزير الداخلية، أنه من أجل ذلك تم إطلاق مبادرة "كلنا واحد"، التي تهدف لحماية المواطن، خاصة البسطاء من المواطنين الذين لا يجدون من يحنو عليهم، و"نحن أبناء شعب واحد، مهمتنا أن نخلق الفرحة لدى هؤلاء البسطاء، ونساعدهم في توفير حياة كريمة لهم تليق بهم، ومن ثم نسعى لتأمين قوتهم وتوفير أغذيتهم".



اللواء أنور سعيد

وتابع مساعد وزير الداخلية، أنه فور إطلاق مبادرة "كلنا واحد" تبارت السلاسل التجارية الكبرى للإعلان عن رغبتها في الانضمام إلينا، حيث أعلنت تخفيض الأسعار بنسب وصلت لـ 30 % في جميع أفرعها على مستوى الجمهورية، والتي تخطت مئات الأفرع.

وأوضح مساعد وزير الداخلية،: "حتى نتأكد من توفير السلع الغذائية، نقوم بجولات ميدانية مفاجئة على السلاسل الغذائية التي أعلنت الاستجابة لمبادرة الداخلية، للتأكد من توفر السلع بشكل كافي، فضلاً عن جودتها وسلامتها، ونشدد على القائمين عليها بضرورة الإعلان بشكل جيد عن التخفيضات وشرح ذلك للمواطنين، خاصة ربات المنازل اللاتي لا يجدن القراءة والكتابة، حتى تعم الفائدة".

ولفت "سعيد" إلى أن هناك حالة من الرضا لدى المواطنين بسبب تخفيض الأسعار على الأغذية، خاصة السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، مثل اللحوم والأرز والسكر والمكرونة والشاي والزيوت وغيرها من متطلبات المنزل، حيث بدأ المواطنون يزحفون للسلاسل التجارية لشراء متطلباتهم وتوفير مبالغ مالية كبيرة، ونشعر بالفرحة في أعينهم.

ونوه مدير شرطة التموين، إلى أنه تم التأكيد على وجود سلاسل غذائية تقدم التخفيضات في المناطق الريفية والشعبية، حتى يستفيد منها البسطاء، فضلاً عن وجود سلاسل في مناطق الحضر يستفيد منها محدودي الدخل بشكل كبير، فالهدف استفادة الجميع على حداً سواء.



اللواء أنور سعيد

وعن التلاعب في الأسعار بصفة عامة، قال مساعد وزير الداخلية، نسعى خلال الفترة المقبلة على ضبط النظام التجاري في الأسواق، بحيث تكون الأسعار ثابتة في كافة الأماكن ولا يختلف سعر من مكان لأخر، ونعمل على مراقبة الأسواق والمحال التجارية بصفة لحظية.

وطالب مساعد وزير الداخلية، ربات المنازل والبسطاء بشراء متطلباتهم بأسعار مخفضة خلال هذه الأيام، وضرورة الإبلاغ عن التجار الجشعيين الذين يتلاعبون بالأسعار، ويتسببون في ضغوط على البسطاء.



مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين

يأتي ذلك تزامناً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجارى.