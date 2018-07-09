فيديو.. الحوثيون يستعينون بقطر وإيران بعد تكبدهم خسائر فادحة

كتب – محمود محيى

كشف مقطع فيديو نشره موقع "مداد نيوز" الخليجى، عن الدعم المادى واللوجيستى الذى تتلقاه ميليشيات الحوثيين فى اليمن من قطر وإيران، بعد تكبدهم خسائر فادحة بفعل ضربات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بكافة الجبهات بالبلاد.

ويأتى الدعم من جانب قطر وإيران، بعد تحرير عدة مدن يمنية من قبضة الحوثيين، وطرد عدد كبير من الميليشيات الانقلابية منها والتحرك صوب تحرير ميناء الحديدة والمدينة بالكامل.

وأكد النشطاء، وفقا لمقطع الفيديو، أن الحوثيون منيوا بخسائر فادحة مما دفعهم بإرسال استغاثة عاجلة للنظام الإيرانى والقطرى وكذلك تنظيم حزب الله اللبنانى، وميلشيات "الحشد الشعبى" العراق، لإنقاذ الوضع وإرسال متطوعين لخوض المعارك تحت قيادة عبد الملك الحوثى.