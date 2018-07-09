فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على دورية عسكرية تونسية

(أ ش أ)

أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع الأحد، فى ولاية "جندوبة" شمال غربى تونس وأوقع عددا من القتلى فى صفوف الحرس الوطنى التونسي.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تعازيها لعائلات أفراد قوات الأمن الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع تونس قيادة وشعبا فى هذه المحنة.

وشددت فرنسا على وقوفها بإصرار بجانب تونس فى مكافحة الإرهاب وفى مواجهة أى محاولة للإضرار بهذا البلد الصديق والمساس بأمنه.

وكانت مجموعة إرهابية نصبت الأحد كمينا أوقع 6 أشخاص على الأقل من قوات الحرس الوطنى التونسي، فى هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية، واستخدم المسلحون قنابل يدوية وأسلحة نارية.