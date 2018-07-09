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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:01 م
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غرفة التجارة المصرية الصينية: مصر ستتأثر إيجابا من حرب أمريكا والصين التجارية

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:23 م
غرفة التجارة المصرية الصينية: مصر ستتأثر إيجابا من حرب أمريكا والصين التجارية الدكتور ضياء حلمى أمين عام غرفة التجارة المصرية الصينية
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور ضياء حلمى، أمين عام غرفة التجارة المصرية الصينية، إن توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستنعكس بالإيجاب على مصر، حال دراسة المعطيات بشكل دقيق والتعامل معها على مختلف الأصعدة.

وأضاف "حلمى"، خلال لقاء له عبر فضائية "ON live"، أن استلام مصر لهذه الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين ستنعكس علينا بالسلب، مشدداً على وجود رصيد كبير للدولة المصرية لدى الصين فضلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى له مكانه رفيع لدى رئيس الصين والإدارة الصينية ترى فى مصر صديق قوى وكل هذه الأمور إيجابية لابد من استغلال الأستغلال الأمثل.


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