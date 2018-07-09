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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:54 م
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عامل يحرر محضرا ضد طبيب بمستشفى بطنطا بسبب دخول ابنه فى غيبوبة

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:12 م
عامل يحرر محضرا ضد طبيب بمستشفى بطنطا بسبب دخول ابنه فى غيبوبة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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حرر"ي.ع.ح" عامل محضرا بقسم شرطة ثان طنطا برقم 5414 لسنة 2018، اتهم فيه طبيب بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا بالتسبب فى دخول ابنه "محمد " 6 سنوات فى غيبوبة تامة بسبب جرعة بنج زائدة أثناء إجراء عملية جراحية بالمستشفى، ووضعه بالعناية المركزة ونقله إلى مستشفى المنشاوى العام.

وقال والد الطفل فى محضره، إن ابنه دخل للمستشفى الخاص لإجراء عملية جراحية وتم تجهيز ابنه للعملية، وبعد انتهاء العملية خرج على العناية المركزة فى غيبوبة تامة.

وأضاف أن ابنه دخل فى الغيبوبة نتيجة إعطائه جرعة بنج زائدة، وتم نقله لمستشفى المنشاوى العام.

واتهم والد الطفل الأطباء بالإهمال الطبى والتسبب فيما حدث لابنه، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة من الأطباء للكشف الطبى عليه  انقاذه من الغيبوبة، والتحقيق مع المتسببين فى ذلك.

 

 

 


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