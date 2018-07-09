عاطل وربة منزل وراء سرقة خزينة عيادة طبيب بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية المتهمين بسرقة خزينة من عيادة طبيب بالعجوزة، حيث تبين أنهما عاطل وربة منزل، وأنهما استوليا على الخزينة وفرا هاربين، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليهما، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض عيادة طبيب جراحة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين تمكنوا من التسلل للشقة، وسرقة خزينة تحتوى على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.