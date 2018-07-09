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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:43 م
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طفل عمره عام واحد يمثل أمام قاضى هجرة فى الولايات المتحدة

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:48 م
طفل عمره عام واحد يمثل أمام قاضى هجرة فى الولايات المتحدة ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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مثل طفل يبلغ من العمر عاما واحدا أمام قاضى الهجرة أمريكى، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة، أن الطفل الرضيع الذى كان يحصل على اللبن بينما يلعب بكرة صغيرة، حتى جاء دوره للظهور أمام القاضى الذى كان من الصعب عليه احتواء عدم ارتياحه للموقف خلال هذه الجلسة التى يسأل فيها المهاجرون المدعى عليهم عما إذا كانوا يفهمون الإجراءات.

وقال القاضى جون ريتشاردسون، للمحامى الذى يمثل الطفل صاحب العام الواحد: "أشعر بالإحراج فى سؤاله،  لأنى لا أعرف من ستفسر له، ما لم تعتقد أن هذا الطفل البالغ من العمر عاما واحدا سيتعلم قانون الهجرة.

وتشير الوكالة، إلى أن الطفل واحد من مئات الأطفال الذين يحتاجون لإعادة توحيدهم مع عائلاتهم بعد أن تم فصلهم عند الحدود، العديد منهم انفصلوا عن أمهاتهم وآبائهم نتيجة لسياسة إدارة ترامب بعدم التسامح مع المهاجرين. وقد أصبحت عملية الفصل إحراجا للإدارة مع انتشار قصص الأطفال الباكين الذين يتم فصلهم عن أمهاتهم وإبعادهم لأسابيع.

وانتظر الصبى، ويدعى جوان وقادم من هندوراس، فى المحكمة، يوم الجمعة لمدة ساعة لكى يرى القاضى. وقال محاميه إن والد الصبى قد جلبه للولايات المتحدة لكن تم فصلهما، على الرغم من أنه لم يتضح متى. وأوضح أن والده، الموجود حاليا فى هندوراس، قد تم إبعاده من البلاد بذرائع زائفة بأنه سيستطيع المغادرة مع ابنه.


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