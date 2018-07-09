طارق المهدى: مصر استثمرت فى أبنائها طوال سنوات وحان وقت رد الجميل

قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الدولة المصرية استثمرت فى قوتها البشرية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية، مصر تحتاج إلى المعلومات التى جمعناها على مدار السنوات الماضية، وجنى ما حصدته مصر فينا.

وطالب المهدى، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" فى يومه الثانى، بقبول الرأى الآخر، والاستماع إلى وجهات نظر الغير، حتى نتمكن من تكوين وجهات نظر ثاقبة، كما أن الاستماع إلى النقد أمر مفيد من جميع الجوانب، موضحا أنه إن لم نستفد من النقد الموجه إلينا فإننا نعانى من مشكلة.

وتستمر فعاليات مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" لمدة 5 أيام على أن ينتهى الخميس المقبل، ويضم المؤتمر سلسلة من الفعاليات أبرزها تنظيم رحلات إلى أهم المعالم التاريخية بالقاهرة، وتنظيم الندوات والاجتماعات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات محافظة القاهرة للاحتفال بعيدها القومى ومرور 1049 عام على تأسيسها.