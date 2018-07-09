video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 98 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بـ24 ساعة فى حملة مرورية بالغربية

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:52 م
ضبط 98 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بـ24 ساعة فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 98 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 362 مخالفة على نموذج 125، و177مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 5سيارات لتجاوز خط السير، والتصالح فى 752مخالفة مقابل تحصيل 57ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مرور الغربية: توزيع 10 الآف ملصق ومطبوعة بعنوان "هبدأ بنفسى"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

حمله مروريه

مدير امن الغربيه

الاداره العامه للمرور




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة