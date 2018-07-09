ضبط 98 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بـ24 ساعة فى حملة مرورية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 98 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 362 مخالفة على نموذج 125، و177مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 5سيارات لتجاوز خط السير، والتصالح فى 752مخالفة مقابل تحصيل 57ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.