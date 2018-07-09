ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى السويس

قامت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء محمد جاد مدير الأمن بتنفيذ حملة أمنية وطبية موسعة بطريق العين السخنة لضبط متعاطى المخدرات من قائدى السيارات.

كما قام مدير الأمن بتفقد الكمائن الأمنية بطريق العين السخنة وطريق القطامية.

وقام العميد محمد عبد الله رشاد قائد مرور السويس، والرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس، بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة بإجراء الكشف والتحاليل على سائقى السيارات النقل وتم إجراء التحاليل الطبية على 12 من سائقى السيارات النقل والملاكى وأظهرت النتائج تعاطى 4 سائقين سيارات نقل واثنين من قائدى السيارات الملاكى.