video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى السويس

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:39 ص
ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة فى السويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

قامت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء محمد جاد مدير الأمن بتنفيذ حملة أمنية وطبية موسعة بطريق العين السخنة لضبط متعاطى المخدرات من قائدى السيارات. 

كما قام مدير الأمن بتفقد الكمائن الأمنية بطريق العين السخنة وطريق القطامية. 

وقام العميد محمد عبد الله رشاد قائد مرور السويس، والرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس، بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة بإجراء الكشف والتحاليل على سائقى السيارات النقل وتم إجراء التحاليل الطبية على 12 من سائقى السيارات النقل والملاكى وأظهرت النتائج تعاطى 4 سائقين سيارات نقل واثنين من قائدى السيارات الملاكى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. "دماء على أسفلت السويس".. مصرع 5 مواطنين وإصابة 54 فى تصادم أتوبيسين بطريق "القطامية - العين السخنة".. ونقل المصابين إلى 3 مستشفيات.. وأحد المصابين: السواق شرب الشاى ونام فجأة فحدثت الفاجعة

اخبار الحوادث

السويس

اخبار السويبس

اخبار مصر

مخدرات

تعاطى مخدرات




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة