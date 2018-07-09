ضبط 550 جرام هيروين و25 طربة حشيش و13500 قرص مخدر بحوزة عاطلين بالمحافظات

كتب دينا الحسيني

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام ، عدد 25 طربة لمخدر الحشيش ، 9 كيلو جرام لمخدر البانجو ، عدد 13500 قرص مخدر.

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما بؤرة إجرامية متحركة لترويج المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين على نطاق واسع بدوائر أقسام شرطة أول وثانى السلام ، المرج بالقاهرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول السلام حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام، ومبالغ مالى قدره 12105 جنيه من حصيلة البيع، وعدد 3 هواتف محمولة، وميزان حساس.



المضبوطات المضبوطات

وعقب تحريات مسبقة، وإذن صادر من النيابة العامة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة حال استقلاله سيارة، وبحوزته عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ، عدد 20 طلقة نارية عيار 9مم ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول . المتهم والمضبوطات وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا من ضبط إثنين من العناصر افجرامة الخطرة سبق ضبط أحدهما فى 11 قضية وسبق إتهام الآخر فى 6 قضايا كونا فيما بينهما بؤرة إجرامية متحركة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة المركز حال إستقلالهما سيارة .. وبحوزتهما عدد 3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام ، عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، مبالغ مالى ، عدد 3 هواتف محمولة . وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية مستقلان سيارة ملاكى وبحوزتهما عدد 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، عدد 500 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول . المتهمون