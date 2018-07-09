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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:37 م
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ضبط 31 قطعة سلاح نارى و20 متهما مطلوبين على ذمة قضايا بقنا

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:51 م
ضبط 31 قطعة سلاح نارى و20 متهما مطلوبين على ذمة قضايا بقنا أسلحة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدره بعدد من أقسام الشرطة بالمحافظة وقريتى أبو حزام وحمردوم.

كان اللواء علاءالعياط مدير أمن قنا تلقي إخطارا من العميد خالد غانم مدير مباحث المديرية يفيد شن حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية بجبال قرية حمردوم وأبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، شملت 11 بندقية آلية، و7 خرطوش و3 طبنجات، و4 فرد روسى و6 فرد خرطوش.

كما تمكنت الحملة الأمنية من ضبط 20 متهما مطلوبين على ذمة قضايا مشاجرات وإطلاق نار وسرقات بعدد من القرى.
 


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