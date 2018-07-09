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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:54 م
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ضبط مسئولين بالشركة المصرية للسلع التموينية بقنا لتلاعبهما بالأرز والسكر

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:04 م
ضبط مسئولين بالشركة المصرية للسلع التموينية بقنا لتلاعبهما بالأرز والسكر متهم - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط اثنين من مسئولى الشركة المصرية لبيع السلع التموينية لتلاعبهما فى كميات كبيرة من السكر والأرز واستبدالها بكميات أقل سعرا لتحرير مكاسب مالية غير مشروعة.

 

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا يفيد ضبط "سيد.م" و"محمد.ع" مسئولين بالشركة المصرية لتلاعبهما فى بيع كميات من الأرز والسكر المحلى تقدر بنصف طن من الأرز والسكر واستبداله بكميات أقل سعرا لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عن طريق التدليس والخداع فتم تحرير المحضر رقم 594 لسنة 2018 جنح أمن الدولة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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