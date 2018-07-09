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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:21 ص
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بزعم توظيفهم

ضبط فنى تكيف والبحث عن شريكته لاستيلائهما على أموال 7 مواطنين بسوهاج

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:19 ص
ضبط فنى تكيف والبحث عن شريكته لاستيلائهما على أموال 7 مواطنين بسوهاج حملة أمنية -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبوسحلى من ضبط فنى تكيف بينما جار تكثيف الجهود لضبط ممرضة مفصولة وذلك لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية لـ7 أشخاص مقابل توفير فرص عمل لهم بمستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى اليوم الواحد.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلى" يتضمن بلاغ كرم ف ج ع   32 سنة حاصل على دبلوم صنايع وعلى ا ع ع - 21 سنة طالب و"5" آخرين يقيمون بناحية حى راشد – دائرة القسم بتضررهم من عبير ف ع م - 40 سنة ممرضة بمستشفى سوهاج التعليمى مفصولة من العمل وتقيم بناحية الشيخ عطى دائرة القسم وأحمد ن ع  35 سنة فنى تكييف ويقيم مساكن العمرى دائرة القسم لقيامهما بالحصول منهم على مبالغ مالية نظير تعينهم بمستشفى اليوم الواحد وسوهاج التعليمى إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ .
 
تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى وقرر أنه على استعداد لسداد تلك المبالغ وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهمة، وقيد المحضر برقم 2185 إدارى القسم لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.
 

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