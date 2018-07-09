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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:55 م
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ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 9 كيلو بانجو قبل ترويجهم على عملائهم بقنا

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:05 م
ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهم 9 كيلو بانجو قبل ترويجهم على عملائهم بقنا بانجو - صورة أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تقوم بترويج المواد المخدرة على التجار الصغار، بدائرة مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، أسفرت عن ضبط مسجلين خطر بحوزتهم كمية من البانجو والحشيش.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى اخطارا من العميد خالد غانم مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط "م.ح" 33 سنة، و "ا.س" 29 سنة من العناصر الإجرامة الخطرة، سبق ضبط أحدهما فى 11 قضية، وسبق اتهام الآخر فى 6 قضايا لاتهامهم بتكوين فيما بينهما بؤرة إجرامية متحركة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.
 
وبإعداد كمين لضبطهما بدائرة المركز، تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة، وبحوزتهما 3 لفافات لنبات البانجو المخدر، وزنت 9 كيلو جرام، وطربتين لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالى و3 هواتف محمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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