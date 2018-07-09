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صور.. وزيرا الداخلية والاتصالات يوقعان بروتوكولا لتوفير التكنولوجيا للقطاعات الخدمية

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:20 م
صور.. وزيرا الداخلية والاتصالات يوقعان بروتوكولا لتوفير التكنولوجيا للقطاعات الخدمية وزير الداخلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات
كتبت دينا الحسينى
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شهد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لتسهيل وتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلى المزودة بشاشات تعمل باللمس ، للتواصل الفعال مع ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم ، المكفوفين"، ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة ، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه .

 

وأكد محمود توفيق وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين باعتبار ذلك أحد أهم محاور الإستراتيجية الأمنية نحو تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية، موضحا أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الوزارة على الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة بكافة القطاعات الشرطية للتيسير على المواطنين لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم على كافة المواقع الخدمية ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والحرص على حقهم فى المشاركة الكاملة فى كافة أنشطة المجتمع وحصولهم على كافة الحقوق والخدمات.

 

وأشار وزير الداخلية إلى سعى الوزارة الدائم إلى الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة واستثمارها إلى أقصى درجة لإيجاد آلية تعتمد على الوسائل المتطورة وتتصف بالشمولية فى مجال تقديم الخدمات الشرطية لذوى الاحتياجات الخاصة بشكلٍ متميز يأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجاتهم ويضمن الاستجابة الفعالة لكافة متطلباتهم .

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية، من أجل تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة المتعلقة باستخراج مستندات الأحوال المدنية ، والجوزارت ، وتصاريح العمل ، وتطويع استخدام التكنولوجيا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع والذى يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة من أجل مجتمع مصرى دامج لكافة فئاته ، مؤكداً أن هناك تضافر للجهود بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

 

وقع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الداخلية اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وعن وزارة الإتصالات الدكتورة عبير شقوير ، مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.

 

 

بروتوكول تعاون (1)
توقيع بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون (2)
وزير الداخلية ووزير الاتصالات اثناء توقيع بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون (3)
بروتوكول تعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات

 


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