صور.. مدير مشروع الاتحاد الأوروبى: 2 مليون يورو لدعم صغار المزارعين بـ3 محافظات

كتب ـ مصطفى عبد التواب ـ تصوير أشرف فوزى

قال استيفن ديفيد مدير برنامج وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فى مشروع الزراعة و التنمية، إن المشروع يعمل على دعم مصر فى مجال الزراعة، مشيرًا إلى أنه سبق وقدم مشروعات لمزارعى المنيا و الفيوم وكذلك مشروعا لتطوير معهد البحوث الزراعية.

وأضاف ديفيد فى المؤتمر الصحفى للمشروع المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن المشروع يتبنى الآن مشروعا بتمويل 2 مليون يورو لدعم صغار المزارعين فى المنيا والفيوم ومطروح.

وأشار ديفيد، إلى أن المشروع يساعد فى تغطية قطاع المياه والحصاد بهذه المحافظات، مؤكدًا أن المشروع انطلق فى نوفمبر 2014 وينتهى 2020.

ويناقش المؤتمر "المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر" والذى تنفذه الوكالة الايطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الايطالية بالقاهرة ويتم تمويله من الاتجاد الاوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى و التنمية المحلية.























































































