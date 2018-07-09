صور.. لأمطار الموسمية تعرقل المرور والدراسة فى مدينة مومباى الهندية

(رويترز)

هطلت الأمطار الموسمية بغزارة لليوم الثالث على التوالى فى مومباى، العاصمة المالية للهند، اليوم الاثنين، مما أسفر عن عرقلة حركة القطارات والمرور كما دفعت السيول الحكومة إلى الإعلان عن إجازة فى المدارس والجامعات.

وحذر مسؤولو مكتب الأرصاد الجوية فى بيان على موقعه الإلكترونى من أن الأمطار الغزيرة ستستمر فى الهطول على مدى الأيام الأربعة المقبلة.

وقال فينود تود وزير التعليم فى ولاية مهاراشترا بغرب البلاد حيث تقع مومباى "من المتوقع هطول أمطار غزيرة... ننصح الجميع بالبقاء فى أمان".

وأضاف فى تغريدة على تويتر "تم الإعلان عن إجازة احترازية فى المدارس والجامعات فى منطقة مومباى حرصا على سلامة الطلاب بسبب الأمطار الغزيرة".

وقال مسؤولون فى السكك الحديدية إن قضبانا غمرتها المياه أدت إلى تأخير أكثر من 10 رحلات طويلة بالقطار كما تأثرت أيضا قطارات الضواحى التى تعتبر شريانا للحركة فى المدينة التى يقطنها نحو 18 مليون نسمة.



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