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صور.. لأمطار الموسمية تعرقل المرور والدراسة فى مدينة مومباى الهندية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:34 ص
صور.. لأمطار الموسمية تعرقل المرور والدراسة فى مدينة مومباى الهندية سيول تغرق شوارع الهند
(رويترز)
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هطلت الأمطار الموسمية بغزارة لليوم الثالث على التوالى فى مومباى، العاصمة المالية للهند، اليوم الاثنين، مما أسفر عن عرقلة حركة القطارات والمرور كما دفعت السيول الحكومة إلى الإعلان عن إجازة فى المدارس والجامعات.

 

وحذر مسؤولو مكتب الأرصاد الجوية فى بيان على موقعه الإلكترونى من أن الأمطار الغزيرة ستستمر فى الهطول على مدى الأيام الأربعة المقبلة.

 

وقال فينود تود وزير التعليم فى ولاية مهاراشترا بغرب البلاد حيث تقع مومباى "من المتوقع هطول أمطار غزيرة... ننصح الجميع بالبقاء فى أمان".

 

وأضاف فى تغريدة على تويتر "تم الإعلان عن إجازة احترازية فى المدارس والجامعات فى منطقة مومباى حرصا على سلامة الطلاب بسبب الأمطار الغزيرة".

 

وقال مسؤولون فى السكك الحديدية إن قضبانا غمرتها المياه أدت إلى تأخير أكثر من 10 رحلات طويلة بالقطار كما تأثرت أيضا قطارات الضواحى التى تعتبر شريانا للحركة فى المدينة التى يقطنها نحو 18 مليون نسمة.

الفيضانات فى الهند
الفيضانات فى الهند

 

تعطل المرور بسبب الفيضان
تعطل المرور بسبب الفيضان

 

توقف حركة المرور فى الهند
توقف حركة المرور فى الهند

 

جانب من فيضان الهند
جانب من فيضان الهند

 

سيول تغرق شوارع الهند
سيول تغرق شوارع الهند

 

شاب يحمل آخر فى شارع بالهند
شاب يحمل آخر فى شارع بالهند

 

شوارع الهند غارقة بمياه الأمطار
شوارع الهند غارقة بمياه الأمطار

 

شوارع غارقة بمياه الفيضان
شوارع غارقة بمياه الفيضان

 

هطول الأمطار فى الهند
هطول الأمطار فى الهند

 

هنود غارقون في مياه الفيضانات
هنود غارقون في مياه الفيضانات

 

 


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