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صور.. تجدد الاحتجاجات فى الأرجنتين ضد إصلاحات الحكومة

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:03 م
صور.. تجدد الاحتجاجات فى الأرجنتين ضد إصلاحات الحكومة مظاهرات فى الأرجنتين
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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تجددت التظاهرات فى الأرجنتين اليوم الإثنين، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية فى البلاد وتوفير وظائف للشباب، وذلك فى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس.

وتعيش الأرجنتين أزمة إقتصادية حادة منذ عام 2014 أصبحت الآن واحدة من أبرز الأزمات فى ظل عجز الكثير من أندية كرة القدم عن دفع رواتب اللاعبين.

وعجزت الحكومة الأرجنتينية فى التخلص من ديونها لتعلن عجزها عن فعل ذلك منذ 2014 ومن حينها والدولة تحاول مع الهيئات الإقتصادية الدولية القضاء على الأزمة.

وتحاول الحكومة حل الأزمة من خلال اتباع سياسة مالية صارمة مبنية على التقشف لتتجنب أزمة 2001 التى دمرت هذه الدولة من قبل.

وتشهد مختلف مدن ومقاطعات الأرجنتين مؤخرا مظاهرات ضد سياسات التقشف التى أدت لانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين، فيما سبقها تأخر فى بدء الموسم الدراسى بسبب اضرابات المعلمين والأساتذة احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية.

احتجاجات بالأرجنتين (2)
احتجاجات بالأرجنتين 

 

احتجاجات بالأرجنتين (3)
احتجاجات بالأرجنتين

 

احتجاجات بالأرجنتين
احتجاجات بالأرجنتين

 

احتجاجات فى الأرجنتين
احتجاجات فى الأرجنتين

 

جانب من الحركة الاحتجاجية
جانب من الحركة الاحتجاجية

 

جانب من المظاهرات فى الأرجنتين
جانب من المظاهرات فى الأرجنتين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

متظاهرون
متظاهرون

 

مظاهرات فى الأرجنتين
مظاهرات فى الأرجنتين

 


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