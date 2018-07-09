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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:36 م
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صور.. الاتحاد الأوروبى يقدم لمصر توصيات قانونية لحماية منتجاتها الزراعية

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:13 م
صور.. الاتحاد الأوروبى يقدم لمصر توصيات قانونية لحماية منتجاتها الزراعية مؤتمر الاتحاد الأوروبى
كتب : مصطفى عبد التواب - تصوير أشرف فوزى
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قالت مونيك بجال المستشارة الدولية فى الشؤون القانونية بإفريقيا وآسيا وشرق أوروبا، إن مشروع الاتحاد الأوروبى للمؤشرات الجغرافية، يقدم للحكومة المصرية توصيات قانونية لحماية المنتجات الزراعية المصرية.

وأضافت مونيك خلال المؤتمر الصحفى للمشروع الإنمائى للاتحاد الأوروبى المقام بأحد فنادق القاهرة، أن هناك ضرورة لوجود تسجيل قانونى للمنتجات فى مكتب بوزارة الزراعة يراعى المؤشرات الجغرافية لهذه المنتجات، وتوفير جهات مراقبة صارمة تضمن تنفيذها.

ويناقش المؤتمر "المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر" والذى تنفذه الوكالة الايطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الايطالية بالقاهرة ويتم تمويله من الاتجاد الاوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى و التنمية المحلية.

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