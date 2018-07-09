صور.. الاتحاد الأوروبى: لجنة قومية لحماية المنتجات الزراعية والحيوانية المميزة بمصر

كتب مصطفى عبد التواب - تصوير أشرف فوزى

قال ماريو ماديوتا، عضو المشروع الإنمائى للاتحاد الأوروبى، إن برامج المؤشر الجغرافى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتى الزراعة والاستثمار والتعاون الدولى، يستهدف دعم مصر فى التنمية الزراعية، وإنه سيتم تشكل لجنة قومية لحماية جميع المنتجات الزراعية والحيوانية المميزة بمحافظات مصر.

وأضاف ماديوتا، خلال المؤتمر الصحفى للمشروع الإنمائى للاتحاد الأوروبى ، أن المشروع يعمل على تحديث نظم الرى بالمنيا والفيوم ضمن دعم الزراعة فى مصر لأن هناك ترعا وقنوات للرى على مستوى قرى هذه المحافظات ملوثة بالقمامة و الحشائش.

وأضاف أن التين المطروحى له خصوصية أخرى، وهو الأمر الذى ينطبق على الأغنام من السلالة البرقية، مؤكدًا أن البرنامج يهدف للحفاظ على هذه المنتجات من خلال تفعيل المؤشرات الجغرافية التى تحمى هذه المنتجات المميزة وتساعد على ضمان تميزها اثناء تسويقها.

وأشار إلى أن أكثر ما يهم المشروع حاليًا، هو المؤشرات الجغرافية، مؤكدًا أن المشروع يعمل حاليا على تشكيل لجنة قومية لتحدد المنتجات الخاصة بكل محافظة للعمل على حمايتها، كما يحدث مع منتجات مطروح.

وأكد أن هذا البرنامج يموله الاتحاد الأوروبى ب 22 مليون يورو و تنفذه الوكالة الايطالية.























































































