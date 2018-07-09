صور.. أنصار رئيس البرازيل السابق يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عنه

كتب عبد الوهاب الجندى

احتشد الآلاف من أنصار الرئيس البرازيل السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الليلة، فى مدينة كوريتيبا البرازيلية للمطالبة بإطلاق سراحه من السجن الذى يمكث فيه بتهم الفساد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وطلب الإدعاء الاتحادى فى البرازيل من كبير قضاة محكمة الاستئناف كارلوس إدواردو طومسون فلوريس الحكم باستمرار حبس الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واستهدف طلب الإدعاء تسوية الغموض القانونى الذى نجم عن حكم أصدره قاض فى المحكمة بالإفراج عن "لولا" حتى يتسنى له القيام بحملته قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن القضاء البرازيلى، أصدر أحكامًا على الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالسجن 12 عاما مع النفاذ بتهمة استغلال النفوذ والفساد.



احتشاد الآلاف



الشرطة البرازيلية



الشرطة تقطع الطريق على المتظاهرين



المظاهرات فى مدينة كوريتيبا البرازيلية



المظاهرات ليلا



أنصار لولا دا سيلفا



جانب من المظاهرا



لافتات المطالبة بالإفراج عن دا سلفا



مشاركة فى التظاهر