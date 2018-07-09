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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:19 ص
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صور.. أنصار رئيس البرازيل السابق يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عنه

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:30 ص
صور.. أنصار رئيس البرازيل السابق يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عنه أنصار رئيس البرازيل السابق دا سلفا
كتب عبد الوهاب الجندى
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احتشد الآلاف من أنصار الرئيس البرازيل السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الليلة، فى مدينة كوريتيبا البرازيلية للمطالبة بإطلاق سراحه من السجن الذى يمكث فيه بتهم الفساد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وطلب الإدعاء الاتحادى فى البرازيل من كبير قضاة محكمة الاستئناف كارلوس إدواردو طومسون فلوريس الحكم باستمرار حبس الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واستهدف طلب الإدعاء تسوية الغموض القانونى الذى نجم عن حكم أصدره قاض فى المحكمة بالإفراج عن "لولا" حتى يتسنى له القيام بحملته قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن القضاء البرازيلى، أصدر أحكامًا على الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالسجن 12 عاما مع النفاذ بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

احتشاد الآلاف
احتشاد الآلاف

 

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية

 

الشرطة تقطع الطريق على المتظاهرين
الشرطة تقطع الطريق على المتظاهرين

 

المظاهرات فى مدينة كوريتيبا البرازيلية
المظاهرات فى مدينة كوريتيبا البرازيلية

 

المظاهرات ليلا
المظاهرات ليلا

 

أنصار لولا دا سيلفا
أنصار لولا دا سيلفا

 

جانب من المظاهرا
جانب من المظاهرا

 

لافتات المطالبة بالإفراج عن دا سلفا
لافتات المطالبة بالإفراج عن دا سلفا

 

مشاركة فى التظاهر
مشاركة فى التظاهر

 

مظاهرات أنصار لولا دا سيلفا
مظاهرات أنصار لولا دا سيلفا

 


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