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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:18 ص
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"س و ج".. كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان فض دور الانعقاد العادى؟

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:00 ص
"س و ج".. كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان فض دور الانعقاد العادى؟ مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم
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من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعى الأول، عقب انتهاء البرلمان من إجراءات مناقشة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومنحها ثقة الأغلبية، وفيما يلى نوضح كيفية فض دور الانعقاد العادى للبرلمان فى ضوء ما حددته اللائحة الداخلية للمجلس.

ما هى مدة دور الانعقاد العادى للبرلمان؟

يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، حيث سبق ومد البرلمان دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الحالى لمدة 9 شهور، نظرا لبداية العمل فى شهر يناير من عام 2016.

متى يبدأ دور الانعقاد العادى لمجلس النواب؟

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر المجلس لمدة 9 أشهر، أى حتى نهاية شهر يونيو.

هل يجوز انعقاد البرلمان خلال فترة الإجازة وتوقف الجلسات؟

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

كيف يفض مجلس النواب دور الانعقاد؟

يكون فض دور الانعقاد لمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

هل يمكن أن تنعقد اللجان النوعية خلال فترة الإجازة بين دورى الانعقاد؟

يمكن للجان النوعية أن تواصل اجتماعاتها خلال فترة الإجازة البرلمانية، حيث يتم تقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يتضمن الملفات والقضايا التى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال فترة الإجازة، وقد سبق أن عقدت لجنة الإدارة المحلية الكثير من الاجتماعات خلال فترة الإجازة، وذلك غيرها من اللجان.


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