سفارة مصر بطوكيو تشارك فى إطلاق منصة إلكترونية للشركات المهتمة بالسوق المصرى

طوكيو (أ ش أ)

شارك السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان فى فعالية تدشين منصة إلكترونية تحت عنوانThe Global Online Community zENMONDO.

وذكرت سفارة مصر بطوكيو اليوم الاثنين، أن هذه المنصة تأتى فى إطار مبادرة مشتركة تبنتها السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب "بيكر اند مكنزى" Baker&McKenzie للاستشارات القانونية وسفارة الإمارات فى اليابان، حيث يستهدف التجمع الجديد تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال اليابانى وإقامة ندوات تعريفية لاستعراض التطورات الاقتصادية وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض السفير المصرى، خلال مشاركته فى الفعالية، النجاحات التى تم تحقيقها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وإشادة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى بما تم إنجازه حتى الآن، كما أن أهم سمات الاقتصاد العالمى حالياً هى وصول الاقتصاديات المتقدمة إلى مرحلة التشبع وغياب آفاق النمو الاقتصادى عن بعض الأقاليم والقطاعات الاقتصادية التقليدية التى شكلت قاطرة للنمو فى القرن الماضي، فى حين نجحت بعض الدول الأفريقية والشرق أوسطية فى تحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة.

وشدد السفير كذلك على جهود مصر الرامية لتحقيق التكامل الإقليمى مع الدول الأفريقية والعربية من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة أهمها الكوميسا والجافتا والاتفاقية الثلاثية للتجمعات الأفريقية، مؤكداً أن هذه الأطر تعزز من آفاق واستدامة النمو الاقتصادى فى الإقليم، مشيراً إلى استضافة مصر لمؤتمر سنوى عن الاستثمار فى أفريقيا بالتعاون مع سكرتارية منظمة الكوميسا وداعياً الشركات اليابانية لتعزيز تواجدها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للاستفادة من الفرص المتاحة.