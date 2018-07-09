سعر اليورو اليوم الاثنين 9-7-2018 وصعود العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 9-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.87 جنيه للشراء، و21.04 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.94 جنيه للشراء

21.07 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.87 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.87 جنيه للشراء

21.05 جنيه للبيع



اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.94 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.83 جنيه للشراء

21.16 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.90 جنيه للشراء

21.08 جنيه للبيع



اليورو اليوم

أوروبا تخصص 106 ملايين دولار لتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية بشمال أفريقيا

قالت المفوضية الأوروبية، بأنها قد وافقت على تقديم دعم مالى يصل إلى نحو 90 مليون يورو، أى نحو 106 ملايين دولار أمريكى، وذلك من أجل تمويل عدة برامج تعمل على معالجة وإدارة قضية الهجرة الغير شرعية واللجوء وإدارة الحدود بين شمال أفريقيا وبين أوروبا.

وقالت وسائل إعلامية أوروبية، فى تعليقات على هذا القرار، بأن قادة الاتحاد الأوروبى وافقوا فى اجتماعاتهم الأخيرة على ضرورة أن يتم التركيز على وقف الهجرة فى بلدان المنشأ والعبور، وذلك كمحاولة من قادة أوروبا للسيطرة على تدفق المهاجرين المستمر إلى دول الاتحاد الأوروبى فى الفترة الماضية.