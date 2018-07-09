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سعر الدولار اليوم الاثنين 9-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:45 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 9-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 9-7-2018، مسجلا فروقا طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.83جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

"معلومات الوزراء": 44.26 مليار دولار صافى احتياطى النقد الأجنبى نهاية يونيو

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن فيه أن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية يونيو 2018، بلغ 44.26 مليار دولار.

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية‪.


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