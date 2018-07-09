روسيا: منع لندن الوصول إلى سكريبال وابنته يزيد من شكوك عزلهما بالقوة

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قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نهج لندن فى التحقيق فى قضية سكريبال يثير تساؤلات متزايدة، مشيرة إلى أن استمرار المملكة المتحدة فى منع ممثلى السفارة الروسية من الوصول إلى الضحايا، يزيد من الشكوك بأنهم معزولون من قبل الجانب البريطانى بالقوة.

وأضافت زاخاروفا، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "هذا السلوك يعزز الشكوك التى تقول بأنّ عائلة سكريبال إما معزولة بالقوة من قبل السلطات البريطانية، أو حالتهما لا تتوافق مع ما يقال رسميًا، وفى هذا الصدد ، سيواصل الجانب الروسى الإصرار على تنفيذ بريطانيا التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بتوفير الوصول القنصلي".

ومن جانبه، قال السكرتير الصحفى فى السفارة الروسية فى لندن، إن روسيا تعتبر حادثتى سالزبورى وأميسبورى استفزازا ضد روسيا من قبل مسؤولين رسميين فى لندن، وذلك فى حال لم يوفر الجانب البريطانى إمكانية الوصول إلى مواد التحقيق، وكذلك إلى المواطنين الروس اللذين أصيبا بالتسمم فى مارس.

وأضاف المسؤول الروسي: "من دون الوصول إلى معطيات التحقيق وإلى مواطنينا سنعتبر حادثى سولزبرى واميسبرى استفزازا ضد روسيا من قبل لندن".