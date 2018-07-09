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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:21 م
خالد صلاح
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"رعاية الأزهر" تستعد للإعلان عن الأنشطة والرحلات الصيفية المجانية بالمحافظات

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:15 م
"رعاية الأزهر" تستعد للإعلان عن الأنشطة والرحلات الصيفية المجانية بالمحافظات العميد محمود صبيحة رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف
كتب لؤى على
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عقد محمود صبيحة رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمديرى رعاية الطلاب، وذلك بحضور جميع مديرى رعاية الطلاب المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، ومدير إدارة النشاط الاجتماعى والرعاية الرياضية، ومدير إدارة التغذية. 
 
وقال العميد محمود صبيحة رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، أنه سيتم الإعلان قريبا عن الأنشطة والرحلات الصيفية المجانية بالمحافظات " الإسكندرية - الإسماعيلية - وبلطيم - وبورسعيد "، وجارى الموافقة على تنفيذ الأندية الصيفية التى ستكون خلال الفترة من 2018/7/15 وحتى 2018/9/15، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالمعسكرات الصيفية بالمعاهد الأزهرية، وإشراك محفظ القرآن الكريم للندوات الدينية بالتضامن مع إدارة الوعظ، وذلك لما يتمتع به الوعاظ من علم ووسطية فى تعاليم الدين الإسلامى.
 
وناقش الاجتماع السلبيات التى تواجه المناطق الأزهرية، والعمل على تذليلها لصالح العملية التعليمية، ووعد مديرى رعاية الطلاب رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ببذل كل الجهد للارتقاء بدور رعاية الطلاب، وطالبوا أن يكون هذا العام سيكون تحت شعار التطوير لحماية أبنائنا طلاب الأزهر الشريف.

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