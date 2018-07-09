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ربة منزل تستدرج تاجرا وتصوره عارياً وتطالبه بـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:00 م
ربة منزل تستدرج تاجرا وتصوره عارياً وتطالبه بـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل المتهمون
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على ربة منزل تزعمت عصابة لاستدراج، تاجر وصوروه عارياً وساوموه على دفع 10 آلاف جنيه لعدم نشر الفيديو .

 

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من "محمود م م" 35 سنة، تاجر حديد، يفيد بتضرره من "هبة الله ص م" 36 سنة، ربة منزل، لاستدراجه للشقة سكنها وعقب وصوله فوجئ بتواجد شخصين آخرين معها، وهددوه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ 2800 جنيه كانت بحوزته وأجبروه على خلع ملابسه وصوروه عاريا ثم ساوموه على دفع 10 آلاف جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

ومن خلال الأكمنة بأماكن تردد المتهمة، تم ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع حسين ح م ا 38 سنة عاطل ، وإسلام م ع ع 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 6871 لسنة 2015م حلوان " سرقة وسائل نقل " ، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 306 لسنة 2016م المعادى " سرقة متنوعة " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور ، وتم ضبطهما وبحوزتهما المضبوطات المستولى عليها وهاتف محمول خاص بالمتهم الثانى يحوى مقطع فيديو للمجنى عليه عاريا، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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