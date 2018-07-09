video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يحث على بذل الجهود لتوسيع التعاون الثنائى مع الهند

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:17 ص
رئيس كوريا الجنوبية يحث على بذل الجهود لتوسيع التعاون الثنائى مع الهند الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

حث الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن على بذل الجهود لتوسيع التعاون الثنائى بين بلاده والهند.

وقال مون - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، "إن هذا التعاون يضمن ليس فقط مستقبل أفضل للبلدين ولكن أيضا السلام والازدهار فى المنطقة بأكملها، حيث أن إمكانية التعاون الاقتصادى بينهما لا حدود لها".

وأضاف: "أن الهند تحمل معنى خاصا بالنسبة له وأن زيارته لها قبل 20 عاما قد علمته إمكانية وجود الانسجام والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات وحتى الإنسان والطبيعة".

وتابع: "أننى أضع اهتماما كبيرا للتعاون مع دول جنوب آسيا بما فى ذلك الهند، حيث أن سياسة الجنوب الجديدة سعت إلى تمكين التعايش والازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وجيرانها الآسيويين".

وكان الرئيس الكورى الجنوبى قد وصل إلى الهند أمس الأحد، فى زيارة تستغرق أربعة أيام، ومن المقرر أن يلتقى بالرئيس الهندى رام ناث كوفيند قبل عقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى غدًا الثلاثاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كوريا الجنوبية يزور الهند 8 يوليو الجارى

كوريا الجنوبيه

رئيس كوريا الجنوبيه

الهند

زياره رئيس كوريا الجنوبيه للهند




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة