رئيس كوريا الجنوبية يحث على بذل الجهود لتوسيع التعاون الثنائى مع الهند

نيودلهى(أ ش أ)

حث الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن على بذل الجهود لتوسيع التعاون الثنائى بين بلاده والهند.

وقال مون - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، "إن هذا التعاون يضمن ليس فقط مستقبل أفضل للبلدين ولكن أيضا السلام والازدهار فى المنطقة بأكملها، حيث أن إمكانية التعاون الاقتصادى بينهما لا حدود لها".

وأضاف: "أن الهند تحمل معنى خاصا بالنسبة له وأن زيارته لها قبل 20 عاما قد علمته إمكانية وجود الانسجام والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات وحتى الإنسان والطبيعة".

وتابع: "أننى أضع اهتماما كبيرا للتعاون مع دول جنوب آسيا بما فى ذلك الهند، حيث أن سياسة الجنوب الجديدة سعت إلى تمكين التعايش والازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وجيرانها الآسيويين".

وكان الرئيس الكورى الجنوبى قد وصل إلى الهند أمس الأحد، فى زيارة تستغرق أربعة أيام، ومن المقرر أن يلتقى بالرئيس الهندى رام ناث كوفيند قبل عقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى غدًا الثلاثاء.