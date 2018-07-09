رئيس الوزراء الأردنى أمام البرلمان: "لا حصانة لا فاسد ولا اغتيال للشخصية"

كتب سمير حسنى

أعلن عمر الرزاز، رئيس الحكومة الأردنية، إطلاق مشروع نهضة وطني شامل، لتمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعى لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي كفء، فضلا عن منظومة أمان اجتماعى تحمى الضعيف، فى ظل بيئة ضريبية عادلة.

وقال رئيس الحكومة الأردنية، خلال إلقائه بيان الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على ترسيخ عقد اجتماعي جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسم شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، ويستند إلى الدستور، ويعزز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا فى الوقت ذاته على عدم التستر على الفاسدين واغتيال الشخصيات قائلا: "لا حصانة لا فاسد ولا اغتيال للشخصية".

وأضاف: المال العام الذى يستخدم فى تقديم هذه الخدمات هو مال الناس، مال المواطنين، وبالتالى فإن الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن.