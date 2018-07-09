رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية تصل القاهرة

كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى وفد من الاتحاد الأوروبى، ضم كلا من ماريو مارجوتا رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، ومونيك باجال المستشارة الجغرافية لبرنامج الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالاتحاد.

ومن المقرر، أن يحضر الوفد المؤتمر الصحفى والخاص بالإعلان عن نتائج برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية، والذى يتم تنفيذه منذ عام 2014، بمشاركة وزارات التعاون الدولى والزراعة والرى والاستثمار والتنمية المحلية، ولمناقشة المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية فى مصر.