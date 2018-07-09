video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية تصل القاهرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:21 ص
رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية تصل القاهرة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
وصل إلى مطار القاهرة الدولى وفد من الاتحاد الأوروبى، ضم كلا من ماريو مارجوتا رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، ومونيك باجال المستشارة الجغرافية لبرنامج الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالاتحاد.
 
ومن المقرر، أن يحضر  الوفد المؤتمر الصحفى والخاص بالإعلان عن نتائج برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية، والذى يتم تنفيذه منذ عام 2014، بمشاركة وزارات التعاون الدولى والزراعة والرى والاستثمار والتنمية المحلية، ولمناقشة المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية فى مصر. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

34 رحلة تنطلق للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

الاتحاد الاوربي

التنمية الريفية

الزراعة

الاستثمار

التعاون الدولي




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة