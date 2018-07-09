دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب القبول بمدارس المتفوقين

إعداد – محمود عثمان

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.



وزارة الإسكان: الإسكان تنفذ مشروعات خدمية ببورسعيد بتكلفة تتخطى 7مليارات جنيه



وزارة التربية والتعليم: التعليم تعلن فتح باب التقدم لقبول طلاب بمدرسة المتفوقين بعين شمس

وزارة الأوقاف:



وزارة الزراعة:



وزارة الكهرباء: وزير الكهرباء يلتقى وفد شركة يابانية لبحث التعاون