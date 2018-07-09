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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب القبول بمدارس المتفوقين

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب القبول بمدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم
إعداد – محمود عثمان
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 

وزارة الزراعة:

 

 
 
 
 
 

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