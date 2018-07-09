دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب القبول بمدارس المتفوقين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن الاجتماعى:الانتهاء من تسجيل بصمة اليد والعين لحجاج الجمعيات الأهلية.. التضامن: إرسال 8 آلاف جواز لـ"الداخلية" للتأكد من عدم تأدية الفريضة خلال الـ 5 سنوات الماضية.. واستكمال برامج التوعية بمناسك الركن الخامس للإسلام
وزارة التربية والتعليم:التعليم تعلن فتح باب التقدم لقبول طلاب بمدرسة المتفوقين بعين شمس
وزارة التعليم العالي:"التعليم العالى": 70 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيا
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:"النقل" و"الإسكان" يقرران تنفيذ مشروع أول قطار سريع بطول 598 كم "مرحلة واحدة".. يمتد من العين السخنة للعلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية.. تكلفته تصل لـ70 مليار جنيه والتنفيذ خلال 30 شهرًا
وزارة الزراعة:
وزير الزراعة بالبرلمان: أرض مصر أغلى حاجة فيها والزراعة عمود الاقتصاد على مر العصور وقريبا بيان بحجم التعديات.. عز الدين أبو ستيت: غير راضى على منظومة توزيع الأسمدة لأنها غير عادلة.. ويجب تفعيل الكارت الذكى
صور.. الزراعة تواصل تنمية "حلايب وشلاتين".. حزمة مشروعات بـ"وادى حوضين".. تجهيز 68 صوبة وتركيب 15 مظلة انتظار.. إنشاء مزرعة سمكية ومحطة طاقة شمسية .. والمورينجا للتسميد والعلف الحيوانى
وزارة الكهرباء:وزير الكهرباء يلتقى وفد شركة يابانية لبحث التعاون
وزارة القوى العاملة:وزير القوى العاملة يكلف مديرية القاهرة بمعاينة حريق مستشفى الحسين
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